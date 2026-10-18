Kontrolden çıkan minibüs Bursa Nilüfer'de züccaciye mağazasına girdi

Kontrolden çıkan minibüs Bursa Nilüfer'de züccaciye mağazasına girdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Balkan Mahallesi'nde kontrolden çıkan 16 CRS 26 plakalı minibüs, züccaciye mağazasının vitrininden içeri girdi. İş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinde minibüsün mağazaya girişi ve alışveriş yapan bazı müşterilerin son anda kaçtığı görülüyor.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde minibüsün züccaciye mağazasına girmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Balkan Mahallesi'nde kontrolden çıkan 16 CRS 26 plakalı minibüs, züccaciye mağazasının vitrininden içeri girdi.
İş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedilen görüntülerde minibüsün vitrinden içeriye girişi ve alışveriş yapan bazı müşterilerin son anda kaçmaları yer alıyor.
Kaynak: AA
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