Konut Fiyatları Nisan'da Yükseldi

(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, nisan ayına ait konut fiyat endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,5 oranında artarak 176,4 seviyesine ulaştı. Nisan ayına ait konut fiyat endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre de nominal olarak yüzde 32,9 oranında yükseliş gösterdi. Konut fiyat endeksi eel olarak ise yüzde 3,6 oranında azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nisan ayına ait konut fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan konut fiyat endeksi, 2025 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,5 oranında artarak 176,4 seviyesinde gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,9 oranında artan konut fiyat endeksi, aynı dönemde reel olarak yüzde 3,6 oranında azalış gösterdi.

İstanbul, Ankara ve İzmir'in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2025 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 2,7, 2,8 ve 0,2 oranlarında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 34,4, 41,9 ve 30,9 oranlarında artış gösterdi.