Konya\'da 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü\'nde Yeşilay Konya kadın gönüllüleri maç yaptı

Yeşilay Konya kadın gönüllüleri ile Konya Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü, "11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü" dolayısıyla düzenlenen futbol maçında karşılaştı

TÜMOSAN Konya spor futbolcusu Marko Jevtovic'in vuruşuyla başlayan maçta kız çocuklarının spor yoluyla güçlenmesini teşvik etmek, dayanışma kültürünü yaygınlaştırmak ve toplumsal farkındalığı artırmak amaçlandı.

Sahada mücadeleden çok dayanışmanın, rekabetten çok birlikteliğin ön plana çıktığı karşılaşma sonunda sporculara madalyaları Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar ve Yeşilay Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Yağmur Küçükbezirci tarafından takdim edildi.