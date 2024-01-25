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Konya'da düzenlenen 2. Uluslararası Sille Sempozyumu başladı

Konya'da turistlerin uğrak yerlerinden tarihi Sille Mahallesi'nin kültürel özelliklerinin ele alınacağı 2. Uluslararası Sille Sempozyumu başladı. Sempozyumda, Sille'nin tarihi ve coğrafi nitelikleri incelenecek. Sempozyuma Türk ve Yunan konuşmacılar katılıyor.

Konya\'da düzenlenen 2. Uluslararası Sille Sempozyumu başladı
25.01.2024 - 15:07,  Güncelleme: 15:16
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Konya'da turistlerin uğrak yerlerinden tarihi Sille Mahallesi'nin kültürel özelliklerinin ele alınacağı 2. Uluslararası Sille Sempozyumu başladı.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Kongre Merkezi'ndeki sempozyumda, öncelikle Sille'den günümüze kadar ulaşan tüm eserlerin coğrafi ve tarihi niteliklerinin göz önüne alınarak özel başlıklarla inceleneceğini söyledi.

Sempozyumun faydalı olacağına inandığını aktaran Pekyatırmacı, "Sillenin imar ve koruma planından gelenek ve göreneklerine, yaşam biçiminden giyim kültürüne kadar her şey bu sempozyumda ele alınacak." dedi.

Yunanistan'ın Kavala şehri Belediye Başkan Yardımcısı Apostolos Moumtsakis de Kavala kentinin, bu bölgeden gelen göçmenlerin yaşadığı önemli bir destinasyon olduğunu dile getirdi.

Geçmişte asırlar boyu birlikte, barış içinde gündelik hayatı paylaşarak yaşayan ataların torunları olarak, bugün bu kültüre, barışa hizmet etmek istediklerini aktaran Moumtsakis, "Konya ve Kavala ortak tarihe sahip iki şehirdir. Burada bugün Kavala Belediyesini temsilen bulunmaktan gurur duyuyorum." diye konuştu.

Kapadokya Araştırma Merkezi Müdürü Kaplanis A. İosifidis de ilk kez 1983'de geldiği Sille'nin çok güzel olduğunu belirtti.

Sille'nin restorasyonuna önem verildi

Restorasyon sonrası Sille'nin şahane göründüğünü vurgulayan İosifidis, "Yeni restorasyonlar, yeni parklar... İlk zamanlar yemek yiyecek restoran bile yoktu. Şimdi 20 tane var. Kiliseler, köprüler, mezarlıklar, her yer restore edildi. Sille dünya mirasına girebilir. Selçuklu Belediyesi orada büyük işler yaptı." ifadesini kullandı.

İki gün sürecek sempozyumda sunulan bildiriler Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki cilt halinde kitaplaştırılarak kalıcı bir başvuru kaynağı oluşturulması hedefleniyor.

Selçuklu Belediyesinin öncülüğünde Necmettin Erbakan Üniversitesi, Silleyi Kalkındırma ve Tanıştırma Derneği, Yunanistan Kapadokya Araştırma Merkezi, Yunanistan Sille Derneği ve Küçük Asya Araştırmaları Merkezi işbirliğinde gerçekleştirilen sempozyumda, Sille'nin geçmişten günümüze taşıdığı kültürel miras ortaya konulacak, 10 oturum gerçekleştirilecek, Türk ve Yunan 50 konuşmacı yer alacak.

Sempozyuma, Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Konya Vakıflar Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Cem Zorlu, Silleyi Kalkındırma ve Tanıştırma Derneği Başkanı Mehmet Kılıçarslan ile çok sayıda davetli katıldı.

Açılış sonrasında katılımcılar verilen arada kongre merkezinin fuaye alanında yer alan Türkiye ve Yunanistan'dan çok sayıda eserin fotoğraflarının yer aldığı sergiyi gezdi. Sergi, Konya'daki sempozyumun ardından Kavala'da da açılacak.

Kaynak: AA
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