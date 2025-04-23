Konya'da 23 Nisan Coşkusu

Konya'nın Beyşehir, Sarayönü, Yalıhüyük, Halkapınar ve Kulu ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

Beyşehir'de kutlamalar Anıt Alanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Beyşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezinde devam kutlamada İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Ardından, öğrenciler şiir okudu, hazırlanan halk oyunu gösterileri ve canlı sahne performansları sergilendi.

Programa Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, İlçe Belediye Başkanı Adil Bayındır, Beyşehir Cumhuriyet Başsavcısı Necati Karaca, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Salih Baysal, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Muhsin Başkaya, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Sarayönü

Sarayönü'ndeki kutlamalar, Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

İsmet ve Ümmühan Önal İlkokulunda devam eden törende, öğrenciler şiirler okudu, halk oyunu gösterisi sundu.

Kutlamalara ilçe protokolü, kurum personelleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Yalıhüyük

Yalıhüyük Hükümet konağı önündeki programda, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Sayın, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Ardından, Yalıhüyük İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde, öğrenciler çeşitli gösteriler sundu.

Programın ardından, Kaymakam Abdullah Melikoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ve protokol öğrencilere hediye verdi.

Halkapınar

Halkapınar'da düzenlenen tören, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahattin Arslan'ın Hükümet Konağı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Program, Atatürk İlkokulu bahçesinde öğrencilerin müzik, şiir ve şarkı gösterileriyle sona erdi.

Kutlamalara, Halkapınar Kaymakamı Esra Kodaz Köse, Belediye Başkanı Mehmet Vardar, protokol, öğrenciler ve vatandaş katıldı.

Kulu

Kulu'da Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başlayan tören, Kulu Belediyesi Kültür Merkezi Konferans salonunda devam etti.

Programda öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler sunuldu, şiirler okundu.

Kutlama programına, Kaymakam Ömer Faruk Polat, Belediye Başkanı Abdürrahim Sertdemir, İl Jandarma Komutanı Üsteğmen Osman Hasdemir, Emniyet Müdürü Koray Şahin, protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.