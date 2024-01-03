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Konya'da yurda yasa dışı yollardan giren 35 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Konya'da yurda yasa dışı yollardan giren 35 düzensiz göçmen yakalandı

Konya'da yapılan Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kontrolleri sırasında şüphelenilen bir minibüs, ekipler tarafından durduruldu. Araçta yapılan kontrolde 16 koltuk kapasiteli araçta Suriye uyruklu 35 düzensiz göçmen yakalandı. Korsan taşımacılıktan ceza alan araç trafikten men edilirken, 2 sürücü gözaltına alındı. Yakalanan düzensiz göçmenlerin sınır dışı edileceği öğrenildi.

Konya\'da yurda yasa dışı yollardan giren 35 düzensiz göçmen yakalandı
03.01.2024 - 09:37,
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Konya'da polis ekiplerinin durdurduğu araçta yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 35 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenlerin sınır dışı edileceği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kontrollerinden şüphelenerek takip ettikleri aracı Ankara yolu üzerinde durdurdu. 16 koltuk kapasiteli araçta 35 düzensiz göçmen yakalandı. Şahısları taşıyan 2 araç sürücüsü, ekipler tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Araç içerisinde yakalanan Suriye uyruklu 35 şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi. Trafikten men edilen araca ise korsan taşımacılıktan 20 bin 342 lira ceza uygulandı. - KONYA

Kaynak: AA
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