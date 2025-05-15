Konya’da 5.2 büyüklüğünde deprem

Konya'nın Kulu ilçesinde saat 15.46'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Konya'nın Kulu ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 18,73 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi, sarsıntı Ankara başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

Konya Valisi İbrahim Akın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Şu ana kadar olumsuz bir ihbar yok. Şu ana kadar olumsuz bir şey yok. Saha çalışmalarımız sürüyor." dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da ekiplerin saha çalışması yaptığını, kendilerine olumsuz bir durum ulaşmadığını belirtti.

AFAD ve belediye ekiplerinin sahada gözlem yaptığını kaydeden Altay, yıkıntı haberi gelmediğini ifade etti.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, "Deprem kaynaklı olarak hastanelerimize başvuran yok." dedi.

Kulu Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir depremin şiddetli hissedildiğini söyledi.

Binalarda bulunan vatandaşların bu sürçte dışarıya çıktığını anlatan Sertdemir, "Biz de tedbir amacıyla duyuru yaptık. Depremin en çok hissedildiği Kırkkuyu Mahallesi'nde muhtarımızdan aldığımız bilgiye göre minarelerde çatlaklar oluştuğunu öğrendik." ifadesini kullandı.

Kulu ilçesinde deprem anı bazı iş yerlerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.