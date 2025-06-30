Konya\'da Atlı Polisler İlgi Gördü

Konya'da cadde ve sokaklarda gezen atlı polisler vatandaşlardan ilgi gördü.
Konya Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan atlı polis birliği, kentin bazı cadde ve sokaklarında hizmet vermeye başladı.
Huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla devriye gezen atlı birlikler, kentin işlek cadde ve meydanlarında görev yaptı.
Mevlana Meydanı'nda da devriye gezen atlı polisleri meraklı gözlerle izleyen vatandaşlar, onlarla bol bol fotoğraf çektirdi.
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