Konya'da çalıntı araçtan açılan ateş sonucu 2 polisin yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Olayın ardından Necati S'nin de yakalanmasıyla gözaltı sayısı 3'e çıktı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Necati S, Özkan C. ve Mustafa S, Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan Necati S. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Özkan C. ve Mustafa S. ise çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Öte yandan, çok sayıda suç kaydı bulunan Mustafa S'nin, emniyette, olaydan yarım saat önce kargo aracını çaldıklarını, takip edildikleri sırada, gördüğü polislere ateş ettiğini söylediği öğrenildi.
Konya'nın Selçuklu ilçesinde, 5 Eylül'de, takip edilen çalıntı otomobildeki şüphelilerin ateş açması sonucu, 2 polis yaralanmıştı.
Son Dakika › Güncel › Çalıntı Araçta Ateş Açan 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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