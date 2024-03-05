Konya'nın Yalıhüyük ilçesindeki çiftçiler budama eğitimi aldı.
İlçe merkezinde çiftçiler, Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi kapsamında budama kursuna katıldı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mevlüt Semerci, eğitimin çok faydalı olduğunu ifade ederek, çiftçilerin bağ, bahçe ve meyve bahçelerinde uygulamalı budama tekniklerini öğrendiklerini belirtti.
Son Dakika › Güncel › Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde çiftçilere budama eğitimi verildi - Son Dakika
Ataşehir'de meydana gelen yakıt tankeri patlamasıyla ilgili olarak gözaltına alınan 2 kişi tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Patlamada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Şüphelilerden biri, aracın bakımlarının kendilerine ait olduğunu ve suçlamaları kabul etmediğini belirtti.
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