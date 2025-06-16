Konya'da Cinayet, İki Kişi Tutuklandı

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Konya'da kendisini tabancayla yaralayan kayınbiraderi Ceyhun Bakır'ı tüfekle vurup öldüren Alaaddin Yılmaz (22), tedavisi tamamlandıktan sonra gözaltına alındı. Polis, olaya karışan Yılmaz'ın amcası Erdal Yılmaz (41), kardeşi A.R.Y. (17) ve E.B.'yi (16) de gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Alaaddin Yılmaz ve Erdal Yılmaz tutuklandı, A.R.Y. ve E.B. de adli kontrol kararıyla serbest kaldı.