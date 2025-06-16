2 KİŞİ TUTUKLANDI
Konya'da kendisini tabancayla yaralayan kayınbiraderi Ceyhun Bakır'ı tüfekle vurup öldüren Alaaddin Yılmaz (22), tedavisi tamamlandıktan sonra gözaltına alındı. Polis, olaya karışan Yılmaz'ın amcası Erdal Yılmaz (41), kardeşi A.R.Y. (17) ve E.B.'yi (16) de gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Alaaddin Yılmaz ve Erdal Yılmaz tutuklandı, A.R.Y. ve E.B. de adli kontrol kararıyla serbest kaldı.
Son Dakika › Güncel › Konya'da Cinayet, İki Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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