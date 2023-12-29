Konya\'da DEAŞ Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

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MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Türkiye'deki sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığındaki 32 şüpheli yakalandı•
Konya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ üyesi oldukları tespit edilenlerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.
Çalışmayla belirlenen bazı adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, Y.H, A.A, B.Ç. ve R.P. yakalandı.
Şüpheliler, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.
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