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Konya'da Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, okullarda temizlik ve bakım çalışması yapıyor - Son Dakika
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Konya'da Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, okullarda temizlik ve bakım çalışması yapıyor

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Okuluma Destek Projesi kapsamında 25 yükümlüyü görevlendirerek 15 okulda temizlik, bahçe düzenlemesi, bakım ve onarım çalışmaları yapıyor. Konya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Konya Lisesi'nde yapılan çalışmaları ziyaret ederek Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeline teşekkür etti. Proje, hükümlülere iş disiplini kazandırılması, toplumsal iyileşme ve fayda sağlanması, okulların temizlik ve bakımlarının yapılması amacıyla gerçekleştiriliyor.

Konya\'da Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, okullarda temizlik ve bakım çalışması yapıyor
23.01.2024 - 15:55,
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Konya Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün Okuluma Destek Projesi kapsamında kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalışma yükümlülüklerini yerine getiren 25 yükümlü, 15 okulda temizlik, bahçe düzenlemesi, bakım ve onarım çalışması yapıyor.

Konya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Konya Lisesi'nde temizlik ve bakım çalışması yapan Konya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeli ve hükümlüleri ziyaret etti.

İnal, ziyaretinde Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeline projeye katkılarından dolayı teşekkür etti.

Proje ile bireye umut veren denetimli serbestlik sisteminin amacına uygun olarak hükümlülere iş disiplini kazandırılması, toplumsal iyileşme ve fayda sağlanması ve eğitim yuvası olan okulların temizlik ve bakımlarının yapılarak tatil sonrası eğitime hazır hale getirilmelerinin hedeflendiğini dile getiren İnal, tatil süresi boyunca temizlik ve bakım çalışmasına devam edileceğini bildirdi.

İnal'a ziyaretinde Konya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Lütfü Boyalı, Cumhuriyet Savcısı Murat Küçük, Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koca, Konya Denetimli Serbestlik Müdürü Resul Emrah Bilgin ve Konya Lisesi Müdürü Mehmet Ertuğrul eşlik etti.

Kaynak: AA
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Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet, Konya, Hukuk, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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