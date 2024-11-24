Konya'da Doktorlara Saldırı - Son Dakika
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Konya'da Doktorlara Saldırı

Konya\'da Doktorlara Saldırı

Konya'da yoğun bakımdaki annesinin ölümünden dolayı 2 doktora saldıran H.A.S., gözaltına alındı. Doktorlar, müdahale sırasında hasta yakınının engelleme yaptığına dikkat çekti.

24.11.2024 13:28  Güncelleme: 13:31
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KONYA'da H.A.S., yoğun bakımdaki annesinin ölümünden sorumlu tuttuğu 2 doktoru darbetti. Şüpheli gözaltına alınırken, darbedilen doktorlardan Erol Mangır, "Bizim üzüldüğümüz kendimize gelen zarar değil, hastaya 45 dakika boyunca müdahale etmemiz gerekiyordu ama daha 6'ncı dakikasında hasta yakını tarafından engellendik" dedi.

Olay, dün akşam saatlerinde Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi'nde meydana geldi. Elif Sivri, tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Annesinin ölüm haberini alan oğlu H.A.S., Dr. Yasin Esen ve Dr. Erol Mangır'a saldırdı. Doktorlar darp sonucu hafif yaralanırken, ihbar üzerine hastaneye polis ekipleri sevk edildi. Doktorların şikayeti üzerine H.A.S. gözaltına alındı.

'ŞU AN BELKİ HAYATTA OLABİLİRDİ'

Doktorlardan Erol Mangır, "35 gündür hastamız burada tedavi altındaydı. Bugün hastamız biraz daha kötüleşmiş, entübe edilmişti. Ailesine detaylı bilgi verilmişti. Sonra oğlu olduğunu öğrendiğimiz bir kişi elini kolunu sallayarak yoğun bakıma girip önce Yasin hocamızı darbetti. Ben de müdahale etmek istedim ancak yüzüme 2 kez darbe aldım ve boğazım sıkıldı. Bizim üzüldüğümüz kendimize gelen zarar değil, hastaya 45 dakika boyunca müdahale etmemiz gerekiyordu ama daha 6'ncı dakikasında hasta yakını tarafından engellendik. Hastamız şu an belki hayatta olabilirdi. Hastamız tekrar hayata dönebilirdi ancak her şeyden önce kendi annesinin canına kendi kastetmiş oldu. Biz sağlıklı bir şekilde sağlık dağıtmak istiyoruz. Böyle kendini bilmez 3-5 insanın canice ve magandaca tavırları yüzünden hem hastalarımızın canı tehlikeye düşüyor hem de kendi canımız tehlike içerisinde. Her gün 06.00'da geliyorum, akşam eve gittiğimde hangi hastaya ne yapabilirim diye düşünüyorsam, herkesin aynı bilinçte olması gerekiyor" dedi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera.Konya,

Kaynak: DHA

3-sayfa, Sağlık, Güncel, Şiddet, Hukuk, Konya, Son Dakika

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