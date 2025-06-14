Konya'da dolu ve sağanak yağış etkili oldu
KONYA - Konya'da aniden bastıran dolu ve sağanak yağış etkili oldu.
Konya'da şehir merkezinde başlayan gök gürültülü sağanak yağmur bir süre sonra yerini dolu yağışına bıraktı. Aniden bastıran fındık büyüklüğündeki dolu yağışıyla bazı yerlerde kaldırım kenarlarında dolu birikintileri, açık alanlarda beyazlık oluştu. Dolunun ardından yağmur yağışı devam ederken, şiddetli rüzgar da etkili oldu. Şehir genelinde trafikte de aksamalar yaşandı. Alt geçitlerde su birikintileri oluşurken, ağaçlar devrildi, dallar kırıldı. Trafikte olan sürücüler ise yağış sırasında zor anlar yaşadı. Ekipler ise olumsuzluklara karşı hazır bekletildi.
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