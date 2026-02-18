Konya'da Gıda Fiyatları Yükseldi - Son Dakika
Konya'da Gıda Fiyatları Yükseldi

18.02.2026 10:50
Ramazan öncesi Konya Bedesten Çarşısı'nda vatandaşlar artan gıda fiyatlarından şikayet etti.

Taner Özay

(KONYA) - Ramazan öncesi Konya Bedesten Çarşısı'nda alışverişe çıkan vatandaşlar gıda fiyatlarının yüksekliğinden dert yandı. Konyalı bir vatandaş, "Verdiği 20 bin lira parayla ne alacaksın? Yüzde yüz artıyor. Allah aşkına şunlara bir bakın. Emeklilerin zaten işi bitti. Emekliler bir an evvel ölsün diye uğraşıyorlar. Allah da bize can veriyor, yaşıyoruz" dedi.

Ramazan ayı öncesinde alışveriş yapmak için Konya Bedesten Çarşısı'na giden yurttaşlar artan fiyatlardan dert yandı. ANKA Haber Ajansı'nın mikrofon uzattığı vatandaşlar, özellikle temel gıda ürünlerindeki zamların aylıklarındaki artışları gölgede bıraktığını belirterek, geçim sıkıntısının her geçen gün daha da derinleştiğini ifade etti.

Bir Konyalı, daha zamlı maaşını çekemeden her şeyin fiyatının arttığını anlattı. Alışveriş yaptığını ve her şeyin fiyatının aşırı derecede yüksek olduğunu ifade eden yurttaş, şunları söyledi:

"Benim maaşıma daha zam gelmedi. Asgari ücrete 20 bin verdiler ama ben maaşımı daha çekmeden, her şeye iki kat zam geldi. O ne olacak? Önce herkes kendini düşünüyor. Bir de bu vatandaşı düşünsün. Ben aylık kadar hesap yapıyorum. Bu ayın 21'inden öbür ayın 21'ine kadar bir ay hesapla meşgul oluyorum. Daha cebime 20 bin lira gelmeden her şeye zam koydular. Biz de insanız. Bizim ne eksiğimiz var o dört dörtlük yaşayan kişilerden?"

"İyi ki Konya'da tuvalet bedava, otobüs bedava"

Emekli aylığının yetmediğinden dert yanan başka bir vatandaş ise, "Alacak bir şey mi var? Verdiği 20 bin lira parayla ne alacaksın? İyi ki Konya'da tuvalet bedava, otobüs bedava; millet onun için yığılıyor. Bunu siz de biliyorsunuz; tuvalet falan parayla olacak, otobüs parayla olacak vallahi kimse çıkmaz piyasaya. Yüzde yüz artıyor. Allah aşkına şunlara bir bakın ya. Emeklilerin zaten işi bitti. Emekliler bir an evvel ölsün diye uğraşıyorlar. Allah da bize can veriyor yani, yaşıyoruz" diye konuştu.

"Zorlanıyoruz"

Bir başka emekli yurttaş ise 20 bin lira aylıkla temel ihtiyaçların karşılanamayacağını ifade ederek, "Çok pahalı, uçuk. Ne diyorsun? 1 kilo zeytin olmuş 400-500 lira, 1 kilo peynir 300 lira, 400 lira. Zorlanıyoruz zaten. Yani maaşımızı zor alıyoruz. Zam yok zaten. 2 bin lira zam yapmış. 2 bin liraya ne alırsın burada? Alınacak bir şey yok ki" dedi.

Ailesinde hem emekli hem çalışan bireyler olduğunu söyleyen bir vatandaş, "Eşim emekli ama yetmediği için çalışıyor. Oğlumun dükkanı var, yine de yetişmiyor. Fiyatlar çok yüksek ama idare etmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ramazan öncesi sebze, süt ürünleri ve et fiyatlarının yükseldiğini belirten bir başka vatandaş, "A'dan Z'ye hepsinde yükseklik var. Özellikle et, yumurta, süt, peynir kesiminde. Buna biz temel gıda ihtiyacı diyebiliriz. A'dan Z'ye yüksek. Her gün farklı zamanlarda, farklı günlerde gelen zamlar, peş peşe olan zamlar. Herkes birbirini suçluyor. Üretici tüketiciyi, tüketici üreticiyi suçluyor. Düzenli bir şey yok" şeklinde dert yandı.

Kaynak: ANKA

Konya'da Gıda Fiyatları Yükseldi
