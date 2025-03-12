Konya'da Göçmen Kaçakçıları Tutuklandı

Konya'da polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalanan 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı Şubesi ekipleri, Konya- Antalya kara yolundaki uygulama noktasında bir otomobili durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayan aracın sürücüsü, kent merkezine doğru kaçmaya çalışırken kovalamaca sırasında kaldırıma çarptı.

Kazanın ardından araçtan inip yaya olarak kaçmak isteyen 4 kişi, ekipler tarafından kısa sürede yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı anlaşılan yabancı uyruklu M.A.N. ve A.E.C. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

M.A.N'nin 3 suçtan arandığı ve 1 yıl 11 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.

Araçtaki 2 düzensiz göçmen ise sınır dışı işlemleri için Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.