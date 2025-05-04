Konya'da Güneşli Pazar Keyfi

Konya'da vatandaşlar yağışlı haftanın sonunu güneşli havada parklarda değerlendirdi

KONYA - Konya'da son 1 haftada etkili olan yağışların ardından vatandaşlar haftanın son gününde parklarda güneşli havanın tadını çıkardı.

Konya'da il genelinde son 1 haftada soğuk, yağmurlu ve kapalı hava hakim oldu. Yer yer sağanak şekilde yağmur yağışı etkili olurken hava sıcaklıkları 8-15 derece arasında seyretti. Vatandaşlar bu gün güneşli hava sebebiyle parklara akın etti. Kimi vatandaş banklarda, çimlerde oturarak güneşli havanın tadını çıkarırken kimileri çocukları ile oyun parklarında eğlendi. Meteoroloji tahminlerine göre ise pazartesi gününde itibaren hava sıcaklarının 20 derecenin üstüne çıkacağı tahmin ediliyor.

Pazar gününü güneşli havada parkta geçiren vatandaşlar, yağışlardan dolayı eve kapandıklarını ifade ederek, güneşli havanın tadını çıkardıklarını belirtti.