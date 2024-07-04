Konya'da İkonya adlı yerli buğday çeşidi verimiyle öne çıkıyor - Son Dakika
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Konya'da İkonya adlı yerli buğday çeşidi verimiyle öne çıkıyor

Konya Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen çalışmalarda ıslah edilen 'İkonya' adlı ekmeklik buğday çeşidi, verim ve kalitesiyle çiftçileri memnun ediyor. İkonya, tohum ithalatına son veren Türkiye'nin yerli ve milli tohum üretiminde önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

04.07.2024 11:41
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Konya Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsünün yerli tohumların yaygınlaştırılması amacıyla yürüttüğü çalışmalarda ıslah edilen "İkonya" adlı ekmeklik buğday çeşidi verimiyle öne çıkıyor.

Tohum üretimiyle ülkede ilk sırada yer alan Konya'da, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı araştırma enstitüleri ve özel sektör kuruluşlarının çabalarıyla yerli ve milli çeşitlerin ıslahı ile sahada ekiliş oranları da artıyor.

Konya Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsünün ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında ıslah çalışması yapılan, "İkonya" adlı ekmeklik buğday çeşidinin hasadı gerçekleştirildi.

"İkonya", Altınekin'in Akköy Mahallesi'nde verim ve kalitesiyle çiftçiyi sevindirdi.

"Artık tohum ithal eden bir ülke değiliz"

Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Birol Ercan, AA muhabirine, merkezde yürüttükleri ıslah çalışmalarında çeşitlerin veriminde ortalamanın üzerine çıkmayı amaçladıklarını söyledi.

Buğday ve arpada tescilli ürünlerin geliştirildiğini vurgulayan Ercan, şöyle konuştu:

"Alveograf enerji değeri (buğday unu kalite değeri) un sanayicisinin kalite kriteri olarak benimsediği bir değer. Islah stratejimizde verimleri artırırken kaliteyi de mümkün olan en üst düzeye taşımayı amaçlıyoruz. Türkiye'de ekimi yaygın olan bir çeşidin alveograf değeri 100'lerdeyse İkonya'nın 280'lere çıkıyor. Yüzde 200-250 civarında kalitede artış sağladık. Sulu alanlarda dekarda 600 ila 900 kilogram arasında verim değeri var. Yeni geliştirilen hububat çeşitleri, soğuk veya zararlılarından etkilenmeden, geniş ekolojilerde rahatlıkla üretilebilen çeşitler olarak tescil edildi. Artık tohum ithal eden bir ülke değiliz. Devletimizin verdiği desteklerle çok ciddi tohum üretimi yapan hatta bunu ihraç eden bir ülkeyiz. Çok ciddi tohumculuğumuz gelişti ve bu devam ediyor."

Çiftçiler memnun

Mahalledeki genç çiftçilerden ziraat mühendisi Raşit Akköylü de tarlasında hasadı yapılan çeşidin ilgi uyandırdığını belirterek, "Tohumdan gayet memnunuz. Sulu şartlarda denedik. Verim, dekarda 650 kilogram civarında. Seneye ekmeye devam edeceğiz. Çiftçilerimize tavsiye ederim." dedi.

Altınekin Ziraat Odası Başkanı Bekir Kağnıcıoğlu ise "İkonya"nın bölgede ekiminin yaygınlaşmasını beklediğini dile getirdi.

İlçede sulu tarımın yaygın olduğunu anlatan Kağnıcıoğlu, "Yer altı suları çekiliyor, kuraklık da ciddi bir risk. Çiftçilerimiz az su tüketen bitkilere yöneldi. İkonya çeşidi, sulu da ekiliyor. Çiftçimiz, az suyla yüksek verim ve kalite bekliyor. Yabancı menşeli tohumlar ekiliyordu, inşallah İkonya bunlara rakip olur. Piyasanın üzerinde fiyatlanacağını umuyorum, kaliteli bir çeşit." diye konuştu.

Kaynak: AA

Türkiye, Konya, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da İkonya adlı yerli buğday çeşidi verimiyle öne çıkıyor - Son Dakika

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