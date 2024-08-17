Konya\'da İşçi Asansör Boşluğuna Düşerek Hayatını Kaybetti

Konya'nın Kulu ilçesinde, çalıştığı apartmanın asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti.
Karşıyaka Mahallesi Yüzbaşı Varol Caddesi'nde inşaatı süren 5 katlı apartmanda elektrik tesisatı döşeyen Muhammed Ali Kılıç (19) asansör boşluğuna düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kılıç'ın cesedi, incelemenin ardından Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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