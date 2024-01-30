 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Konya'da kamyona arkadan çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Konya'da kamyona arkadan çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kimliği henüz belirlenemeyen bir otomobil, kamyona arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Konya\'da kamyona arkadan çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı
30.01.2024 - 16:33,
Abone Ol

Konya'nın Kulu ilçesinde kamyona arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Sürücünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 M 7944 plakalı otomobil, Konya- Ankara kara yolu Ömeranlı Mahallesi yakınlarında Mehmet Ali E. idaresindeki 06 CFN 98 plakalı kamyona arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobilde bulunan Ramazan Vural (67) ile yabancı uyruklu bir kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Ankara, Konya, Yaralanma, Trafik Kazaları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da kamyona arkadan çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı - Son Dakika


16:44
Can Atalay'ın Milletvekilliği Düşürülebilir: Yargıtay Kararı Meclis'te Okunacak Can Atalay'ın Milletvekilliği Düşürülebilir: Yargıtay Kararı Meclis'te Okunacak
16:36
Başak Demirtaş'tan İBB adaylığı için resmi başvuru geldi Başak Demirtaş'tan İBB adaylığı için resmi başvuru geldi
16:15
Ordu'da tepki çeken görüntü: Seçim afişleri çevre kirliliğine yol açtı Ordu'da tepki çeken görüntü: Seçim afişleri çevre kirliliğine yol açtı
15:40
İsveçli bin müzisyen, İsrail'in Eurovision'dan men edilmesi için çağrıda bulundu İsveçli bin müzisyen, İsrail'in Eurovision'dan men edilmesi için çağrıda bulundu
15:31
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuland: Türkiye'nin F-16 Filosunu Geliştirmesi Amerikan Güvenliği İçin Önemli ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuland: Türkiye'nin F-16 Filosunu Geliştirmesi Amerikan Güvenliği İçin Önemli
15:29
İstanbul'da iş adamı Hakan Cengiz ve eşine suikast girişimi! Şoförü başından vuruldu İstanbul'da iş adamı Hakan Cengiz ve eşine suikast girişimi! Şoförü başından vuruldu
15:25
Arda Güler antrenmanda Modric'i çılgına çevirdi Arda Güler antrenmanda Modric'i çılgına çevirdi
15:15
2. kattan atlamak isteyen kadın son anda kurtarıldı 2. kattan atlamak isteyen kadın son anda kurtarıldı

Son Dakika
16:36 Başak Demirtaş'tan İBB adaylığı için resmi başvuru geldi
16:15 Ordu'da tepki çeken görüntü: Seçim afişleri çevre kirliliğine yol açtı
15:40 İsveçli bin müzisyen, İsrail'in Eurovision'dan men edilmesi için çağrıda bulundu
15:31 ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuland: Türkiye'nin F-16 Filosunu Geliştirmesi Amerikan Güvenliği İçin Önemli
15:29 İstanbul'da iş adamı Hakan Cengiz ve eşine suikast girişimi! Şoförü başından vuruldu
15:25 Arda Güler antrenmanda Modric'i çılgına çevirdi
15:15 2. kattan atlamak isteyen kadın son anda kurtarıldı
15:14 Kadını masada başkalarıyla gördü, gazinoda dehşet saçtı
15:01 53 gün evli kalan Merve Boluğur ve Mert Aydın barıştı
14:59 Bakan Fidan'dan Montrö tartışmalarına nokta: Akıldan geçirilmesi bile söz konusu olamaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2024 16:55:44. #1.11#
SON DAKİKA: Konya'da kamyona arkadan çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement