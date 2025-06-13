Konya'da Kardeşler Cezalandırıldı

Konya'da alacak meselesinden ortaklarını öldüren sanık 2 kardeşin "haksız tahrik altında kasten öldürme"den 13'er yıl 4'er ay, "ruhsatsız silah taşımak"tan 10'ar ay hapisle cezalandırılmalarına karar verildi.

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Niyazi U. ve Ali Kemal U. ile tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Karar öncesi son sözleri sorulan sanık Ali Kemal U, sadece konuşmak istediği maktulden alacağını istediğini söyledi.

Niyazi U. ise olay yerine bir tatsızlık çıkmaması için gittiğini, maktulün küfür edip kardeşine saldırdığını iddia etti.

Kavgayı ayırmak için yere silahla bir el ateş ettiğini, niyetinin öldürmek olmadığını öne süren Niyazi U, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti verdiği aranın ardından açıkladığı kararında, sanıklar Niyazi U. ile Ali Kemal U'yu, Selman Özey'e yönelik "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 13'er yıl 4'er ay, bulundurdukları ruhsatsız silah nedeniyle "6136 sayılı yasaya muhalefet" suçundan 10'ar ay hapisle cezalandırdı.

Öte yandan tutuksuz sanıklardan Ahmet Ç'ye de "6136 sayılı yasaya muhalefet" suçundan 10 ay hapis cezası verildi.

Sanıklar Bayram S. ve Ahmet Ç'nin üzerlerine atılı "kasten öldürme suçuna iştirak" suçundan beraatlerine hükmedildi.

Selçuklu ilçesi Sille Mahallesi Hükümet Caddesi'nde bir kafenin önünde arkadaşlarıyla oturan 36 yaşındaki Selman Özey ile kiraladıkları araçla yanlarına gelen Ali Kemal U, Niyazi U, Ahmet Ç. ve Bayram S. arasında 28 Ağustos 2023'te kavga çıkmış, silahla vurulan Özey hayatını kaybetmişti.