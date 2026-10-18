Konya'da kumar operasyonunda 22 kişiye 255 bin 288 lira para cezası kesildi - Son Dakika
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Konya'da kumar operasyonunda 22 kişiye 255 bin 288 lira para cezası kesildi

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Konya'da bir iş yerine düzenlenen kumar operasyonunda 22 kişiye 255 bin 288 lira idari para cezası kesildi. Kumarda kullanıldığı değerlendirilen paraya el konulurken iş yeri sorumlusu hakkında 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem başlatıldı.

Konya'da bir iş yerine düzenlenen kumar operasyonunda 22 kişiye 255 bin 288 lira idari para cezası kesildi, 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde kumar oynanmasının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda belirlenen bir iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, 22 kişinin kumar oynadığını tespit etti.

Operasyonda, kumarda kullanıldığı değerlendirilen paraya el konuldu, 22 kişiye toplam 255 bin 288 lira idari para cezası uygulandı.

İş yeri sorumlusu hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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