Konya'da minibüs tıra çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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Konya'da minibüs tıra çarptı: 2 yaralı

Konya\'da minibüs tıra çarptı: 2 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, minibüsün tıra çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan tırın sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

27.04.2024 23:21
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Konya'nın Kulu ilçesinde tıra çarpan minibüsteki 2 kişi yaralandı.

Ankara-Konya kara yolu Yeşiltepe Mahallesi kavşağında, sürücüsünün kim olduğu öğrenilemeyen 06 S 75110 plakalı minibüs, önünde seyreden tıra çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, minibüsteki Taylan A. ve Kemal E. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, kazanın ardından kaçan ve plakası öğrenilemeyen tırın sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Konya'da minibüs tıra çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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