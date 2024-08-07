Konya'nın Akşehir ilçesinde otomobilin çarptığı tarım işçilerini taşıyan kamyonetteki 8 kişi yaralandı.
Kağan Koldaş idaresindeki 35 BUJ 644 plakalı otomobil, Saray Mahallesi yakınlarında tarım işçilerini taşıyan Serkan Nadir (48) yönetimindeki 42 EAL 77 plakalı kamyonete arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kamyonet devrildi.
Kazada, sürücülerden Nadir ile aynı araçtaki tarım işçileri Zennur Yılmaz (45), Nebahat Nadir (37), Gülnaz Okumuş (44), Ayşe Yıldız (26), Dudu Çetin (47), Atiye Aktay (53) ve Emine Aktaş (61) yaralandı.
Akşehir'deki hastanelere kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Ayşe Yıldız ile Dudu Çetin Konya'ya sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Konya'da otomobil kamyonete çarptı: 8 yaralı - Son Dakika
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