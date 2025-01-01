Konya'da Polise Çarpan Zanlı Yakalandı

Konya'da asayiş uygulaması yapan polise aracıyla çarpan zanlı gözaltına alındı.
Kent merkezinde güvenlik ve asayiş noktasında, "dur" ihtarına uymayan İ.Y. aracıyla polis memuru M.K'ye çarpıp kaçtı.
Yaralanan polis memuru, kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.
Yakalanıp gözaltına alınan şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.
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