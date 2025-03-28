Konya'da Ramazan'ın Son Cuma Namazı

Konya'da Ramazan ayının son cuma namazı kılındı

KONYA - Konya'da 11 ayın sultanı Ramazan ayının son cuma namazında vatandaşlar camileri doldurdu.

Ramazan ayının son Cuma namazında vatandaşlar camilere akın etti. Özellikle Mevlana Meydanı'nda bulunan Sultan Selim Camisi'ne gelen cemaat camiye sığmayınca meydana taştı. Şehir genelindeki camiler de Ramazan ayının son Cuma namazını kılmak için gelen vatandaşlarla doldu. Namazın ardından ellerini semaya açan vatandaşlar dualar etti.