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Konya'da Sıcak Su Kazası: Çocuk Yaralandı - Son Dakika
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Konya'da Sıcak Su Kazası: Çocuk Yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde, Karşıyaka Mahallesi'ndeki evde yaşayan 2,5 yaşındaki Osman Miraç G, su ısıtıcısındaki kaynamış suyun üzerine dökülmesi sonucu yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı ve genel durumunun iyi olduğu belirtildi.

Konya\'da Sıcak Su Kazası: Çocuk Yaralandı
30.01.2024 - 12:59,
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Konya'nın Kulu ilçesinde üzerine sıcak su dökülen çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karşıyaka Mahallesi 139223 Sokak'taki evde yaşayan 2,5 yaşındaki Osman Miraç G, su ısıtıcısındaki kaynamış suyun üzerine dökülmesi sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla, Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk burada yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'da sevk edildi.

Başında ve omuz kısmında yanıklar oluşan çocuğun hayati bir tehlikesinin bulunmadığı ve genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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