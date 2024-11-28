Konya'da Sıcaklık Artışı Uyarısı - Son Dakika
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Konya'da Sıcaklık Artışı Uyarısı

Konya Havzası'nda 2030'a kadar ortalama sıcaklıkların 1,7 derece artması bekleniyor.

28.11.2024 16:17
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Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Satuk Buğra Fındık, Konya Kapalı Havzası'nda 2030'a kadar ortalama sıcaklıklarda 1,7 derecelik artışın öngörüldüğünü bildirdi.

Fındık, Konya Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce, toplantı salonunda düzenlenen Havza Su Kurulu Toplantısı'nda, Türkiye'de su kaynaklarının ilerleyen yıllarda yüzde 25 oranında azalacağının tahmin edildiğini söyledi.

Yağışların önemli oranda azalacağını, sıcaklıkların artacağını belirterek, önlem alınması gerektiğini dile getiren Fındık, " Konya Havzası'nda durum biraz daha vahim. Şöyle ki ortalama sıcaklıklarda 2030'a kadar 1,7 derecelik bir artış bekleniyor. Önümüzdeki 5-6 yıl içinde bu artışın olması öngörülüyor." diye konuştu.

Konya Vali Yardımcısı Yavuz Güler de kaynakların hem iklim şartları hem de insani tüketim ve faaliyetlerden etkilenebildiğini dile getirdi.

Kaynakların verimli kullanımın önemine dikkati çeken Güler, gıda güvenliği, gıda savaşları, iklim değişikliği gibi konuların, kuraklığa ve üretim planlanmasına ilişkin tedbirleri gerekli kıldığını vurguladı.

Toplantıya Karaman Vali Yardımcısı Mustafa Karaca ile İl Tarım ve Orman İl Müdürü Duran Seçen de katıldı.

Kaynak: AA

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