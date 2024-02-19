Konya'da suç örgütü operasyonunda 11 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Konya'da suç örgütü operasyonunda 11 kişi tutuklandı

Konya\'da suç örgütü operasyonunda 11 kişi tutuklandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 11'i tutuklandı. Operasyonda, nitelikli yağma, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik gibi suçlara karıştıkları tespit edilen 8 şüpheli yakalandı. Diğer suçlardan tutuklu olan 4 şüpheli hakkında ise işlem yapıldı.

19.02.2024 10:59  Güncelleme: 11:00
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Konya'nın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren suç örgütüne yönelik operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ereğli'de faaliyet gösterdiği tespit edilen suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, "nitelikli yağma, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, tefecilik, kasten yaralama, tehdit" olaylarına karıştığı tespit edilen ve örgüt elebaşı B.Ş'nin de aralarında bulunduğu 8 şüpheli yakalandı. Başka suçlardan tutuklu bulunan 4 şüpheli hakkında ise dosya kapsamında işlem yapıldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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