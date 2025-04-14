Konya'da Tarım Diplomasisi Forumu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Konya'da Tarım Diplomasisi Forumu

Ekim'de Konya'da düzenlenecek forum, tarım ve diplomasi konularını ele alacak.

14.04.2025 15:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarımsal Strateji ve Politika Geliştirme Merkezi (TARPOL) Yönetim Kurulu Başkanı ve eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker, Konya'da ekim ayında gerçekleştirilecek Tarım Diplomasisi Forumu'nun tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi.

Eker, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Uluslararası Tarım Şehirleri Birliğinin ev sahipliğinde, TARPOL ile Yeşil Etki Derneği tarafından ekim ayında Konya'da yapılacak foruma ilişkin Taş Bina Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, gıda ve tarım diplomasisinin dünya ve insanlık için önemli bir ihtiyaç olduğunu söyledi.

Tarımda sürdürülebilir üretimin ve gıda güvenliğinin biyoloji, ekonomi ve ekoloji disiplinleriyle oluşturulacak politikalarla sağlanabileceğini ifade eden Eker, şöyle konuştu:

"Dünya bu 3 disiplinin kesişim kümesinde dengeli bir tarımsal üretim felsefesini benimseyip hayata geçirmediği için bugün biz iklim değişikliğini de küresel ısınmayı da etkileyen bir ekolojik problemle karşı karşıyayız. Son 200 yılda sanayi devriminden sonra insanlığın karşı karşıya kaldığı problemlerin temelinde bu var. O nedenle TARPOL olarak bilgi ve hikmetle birlikte bu tarımsal üretimi sürdürülebilir kılabileceğimizi düşünüyoruz."

Eker, dünyada savaşların, çatışmaların yaşandığını, Türkiye'nin Karadeniz ve Akdeniz gibi iki önemli kriz havzasının arasında yer aldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Bu bölgenin hem gıda üretimi hem tüketimi açısından ciddi bir potansiyeli var. Dolayısıyla buralardaki sorunlar ciddi sonuçlar doğurabilecektir. Medeniyet tasavvurumuz içerisinde, hakka ve hakkaniyete uygun bir şekilde, bilgi ve hikmetle bütün bu meseleleri kotarmak mecburiyetindeyiz. Bunu da ancak Konya yapar ancak Türkiye yapar. Çünkü hem kültür hem inanç hem medeniyet tasavvuruyla ilgili kodlarımız, bize doğal olarak bu misyonu veriyor."

Tarım Diplomasisi Forumu'nda birçok sorunun detaylı şekilde inceleneceğini, konuşulacağını, geleneksel diplomatik yöntemlere katkı sağlanacağını aktaran Eker, "Tarım Diplomasisi Forumu'nu, diplomasiyi de sorunların çözümü konusunda ciddi, etkili bir araç olarak kullanacak, kullanmayı önerecek bir platform olarak değerlendiriyoruz. Bizim temennimiz bu. İlk defa ülkemizde düzenlenecek ve dünyada henüz tartışılmamış, ilk defa belki burada vücut bulacak olan Tarım Diplomasisi Forumu'nun uluslararası alanda yürüttüğümüz faaliyetlerimize katkı sağlaması ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

"(Zirai don) Ayrıntılı bir rapor hazırlayıp aktaracağız"

Eker, bir gazetecinin zirai dona ilişkin sorusu üzerine, hasar tespit çalışmalarının devam ettiğine dikkati çekerek, "Biz de Vakıf olarak bu konuyla ilgili değerlendirmeler yapıyoruz. Ayrıntılı bir rapor hazırlayıp Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, ilgili bakanlıklarımıza aktaracağız. Tabii yaraların sarılması veya çiftçilerimize üretimi sürdürebilir halde tutması için katkı sağlanması, destek verilmesi esastır." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da tarımın, ekonomi, dış politika, çevre ve toplumsal barışın temel yapı taşlarından olduğunu söyledi.

Gıda bağımsızlığının artık ulusal güvenliğin bir parçası olduğunu ifade eden Altay, şunları kaydetti:

"Tüm dünyayı etkisi altına alan iklim değişikliği, kuraklık ve doğal afetler, tarımsal üretimi her geçen gün daha da kırılgan hale getirmektedir. Böylesine hassas bir denklemde, tarımı sadece üretim veya ticaret alanı olarak değil; aynı zamanda diplomatik bir anahtar olarak ele almak zorundayız. Bununla birlikte sürdürülebilir tarımsal üretimi sağlamak, gençlerimizi tarımsal faaliyetlere entegre ederek, tarımsal üretimi gelecek nesillere taşımak da son derece hayati meselelerden biridir."

Tarım Diplomasisi Forumu'nun belirttiği amaç ve farkındalığın somut bir adımı olacağını anlatan Altay, "Ülkemiz için bir ilk olma özelliği taşıyan, dünyada da örneği çok bulunmayan bu forum, tarımı sadece tarlalarda değil; fikirlerin, işbirliklerinin, stratejik ortaklıkların yeşerdiği zeminlerde de konuşmayı hedeflemektedir." dedi.

Yeşil Etki Derneği Başkanı Mine Ataman da bir sunum yaparak düzenlenecek Tarım Diplomasisi Forumu'na ilişkin bilgi verdi.

Ekim ayında Konya'da düzenlenecek forum kapsamında, iklim değişikliği, doğal afetler, salgınlar ve savaşların gölgesinde tarım ve diplomasi bütüncül bir yaklaşımla ele alınacak.

Küresel geleceğin zorlukları, yeni pazar arayışları, tarımda teknoloji kullanımı, gıda milliyetçiliği, sürdürülebilirlik, kalkınma ve siyasi istikrar için küresel işbirliği konularının tüm yönleriyle konuşulacağı forum, bakanları, milletvekillerini, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği temsilcilerini, yerel yönetimler ile tarım ve gıda sektöründen önde gelen şirket temsilcilerini, ulusal ve uluslararası düzeydeki paydaşları, akademisyenleri, çiftçileri ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirecek.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Mehmet Mehdi Eker, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Güncel, Çevre, Tarım, konya, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da Tarım Diplomasisi Forumu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Miras anlaşmazlığı yüzünden kardeşini ve yengesini öldürdü Miras anlaşmazlığı yüzünden kardeşini ve yengesini öldürdü
Trump hamlesi Bitcoin ve kripto paraları uçurdu Trump hamlesi Bitcoin ve kripto paraları uçurdu
Suriye’nin kuzeyine Türkmen komutan atandı Suriye'nin kuzeyine Türkmen komutan atandı
Bartın’ın Amasra İlçesinde Bir Saat İçerisinde Dört Mevsim Birden Yaşandı Bartın'ın Amasra İlçesinde Bir Saat İçerisinde Dört Mevsim Birden Yaşandı
Harika gol, inanılmaz performans Herkes Anderson Talisca’yı konuşuyor Harika gol, inanılmaz performans! Herkes Anderson Talisca'yı konuşuyor
ABD’de Pensilvanya Valisi’nin evi kundaklandı ABD'de Pensilvanya Valisi'nin evi kundaklandı
VAR devreye girmedi İşte Fenerbahçe’nin penaltı beklediği pozisyon VAR devreye girmedi! İşte Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyon
Antalya’da Irak’la kritik zirve Bildiride dikkat çeken ’’PKK’’ vurgusu Antalya'da Irak'la kritik zirve! Bildiride dikkat çeken ''PKK'' vurgusu
Fenerbahçe, Sivasspor’u 3-1 mağlup etti Fenerbahçe, Sivasspor'u 3-1 mağlup etti
Trabzonspor, Çaykur Rizespor’u 2-0 yendi Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u 2-0 yendi
Dev tıbbi malzeme firması Türklab, konkordato ilan etti Dev tıbbi malzeme firması Türklab, konkordato ilan etti

15:30 Orta şeritten giden sürücülere ceza mı kesilecek Beklenen açıklama geldi Orta şeritten giden sürücülere ceza mı kesilecek? Beklenen açıklama geldi
15:19 26 ilde anket yapıldı İşte vatandaşın hükümeti en başarılı bulduğu alan 26 ilde anket yapıldı! İşte vatandaşın hükümeti en başarılı bulduğu alan
15:01 Bakan Tekin: Proje okullarda 38 bin öğretmenin görev süresi dolu Bakan Tekin: Proje okullarda 38 bin öğretmenin görev süresi dolu
14:34 Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi
13:33 İsrail ve Yunanistan’ı alarma geçiren telefon görüşmesi İsrail ve Yunanistan'ı alarma geçiren telefon görüşmesi
23:18 İsrail’in Gazze’deki saldırısında altı kardeş hayatını kaybetti İsrail'in Gazze'deki saldırısında altı kardeş hayatını kaybetti
23:01 Rıza Çalımbay, Fenerbahçe maçının hakemini yerden yere vurdu Rıza Çalımbay, Fenerbahçe maçının hakemini yerden yere vurdu
22:36 Husiler, İsrail’e balistik füze saldırısı düzenledi Husiler, İsrail'e balistik füze saldırısı düzenledi
22:21 Hulusi Belgü: Galatasaray’ın Samsun’da puan kaybedeceğini düşünmüyorduk Hulusi Belgü: Galatasaray'ın Samsun'da puan kaybedeceğini düşünmüyorduk
22:20 Sibel Can: Kazandığım ilk parayla 5 katlı apartman aldım Sibel Can: Kazandığım ilk parayla 5 katlı apartman aldım
22:10 İstanbul’da 2 katlı bina çöktü İstanbul'da 2 katlı bina çöktü
22:01 Fatih Tekke, maç sonrası kötü haberi verdi Fatih Tekke, maç sonrası kötü haberi verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2025 16:48:55. #7.13#
SON DAKİKA: Konya'da Tarım Diplomasisi Forumu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement