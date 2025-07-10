Konya'nın Karapınar ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
Y.T. idaresindeki 06 BT 1332 plakalı otomobil, Sandıklı Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'ndeki alt geçitte F.U. yönetimindeki 42 KV 817 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlardaki 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Konya'da Trafik Kazası: 6 Yaralı - Son Dakika
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