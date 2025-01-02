Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.
V.E. idaresindeki 42 ALU 249 plakalı otomobil, Pınarbaşı Mahallesi Maden yolu yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan sürücü V.E olay yerine çağrılan ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Konya'da Trafik Kazası: Bir Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?