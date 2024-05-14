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Konya'da Yağışlar Çiftçileri Mutlu Etti

Konya\'da Yağışlar Çiftçileri Mutlu Etti

Konya'da mayısın ilk haftası düşen yağışlar, kurak geçen mart-nisan döneminde susuz kalan bitkilerin gelişimine olumlu katkı sağladı. Yağışlar, çiftçilerin hububat hasadı için umutlu olmasını sağladı. Ancak devam edecek yağışlar sarı pas ve mantar hastalıklarını artırabilir, bu nedenle çiftçilerin tarlalarını kontrol etmeleri gerekmektedir.

14.05.2024 11:10
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Türkiye'nin buğday üretiminin yüzde 10'unun gerçekleştirildiği Konya'da mayısın ilk haftası düşen yağışlar, kurak geçen mart-nisan döneminde susuz kalan bitkilerin gelişimine olumlu katkı sağladı, bitkilerde çiçeklenme ve tozlaşma kapasitesinin yükselmesi çiftçiyi mutlu etti.

Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz, AA muhabirine, Türkiye'nin tahıl ambarı Konya'da ekim ayından sonraki yağış azlığı ve kuraklık nedeniyle sezona sıkıntılı girildiğini söyledi.

Geçen yıl da yağışların uzun yıllar ortalamasının altında kaldığını belirten Kırkgöz, bu yıl nisan ayının kurak gitmesinin bitkiyi strese soktuğunu ifade etti.

Kırkgöz, mayısın ilk haftası düşen yağışların hububata can suyu olduğunu dile getirerek, "Bu yağışlar düşmeseydi kıraç arazilerde hububat alamayacak durumda kalırdık. Kıraç arazilerde hasat gerçekleşecek gibi görünüyor. Bundan sonraki süreçte inşallah yağış devam eder. Hububatta çiçeklenme ve tozlaşma döneminde dane suyuna (son su) ihtiyacımız var. Özellikle kıraç alanlarda tanelerin gelişmesinde etkili olacak." diye konuştu.

Son bir haftada Konya Ovası'na metrekareye ortalama 30 kilogramın üzerinde yağış düştüğünü belirten Kırkgöz, yağışların çiftçinin yüzünü güldürdüğünü anlattı.

Kırkgöz, yağışların devam etmesinin sulu alanlarda bazı sıkıntılar doğurabileceğine dikkati çekerek, şunları aktardı:

"Öte yandan devam edecek yağışların sarı pas ve mantar hastalıklarını gündeme getireceğini gösteriyor. Çiftçilerimizin tarlalarını ziraat mühendisleriyle kontrol etmeleri gerekiyor. Hastalık bulaştıktan sonra zirai müdahalenin anlamı kalmıyor. Hastalık başlangıcında ilaçlamanın yapılması gerekiyor. Bu müdahale koruma amaçlı olduğu için hastalık görülmeden de yapılmalıdır."

Hububatta ekim alanı arttı

Konya Ovası'nda hububat ekili arazinin geçen yıla göre yüzde 5 arttığını belirten Kırkgöz, şunları kaydetti:

"Konya'da 1 milyon 21 bin hektar alanda hububat ekimi var. Rekolte de kısmen bir düşüş bekleniyor. Bu ciddi rakamları bulmayacak gibi görünüyor. Bundan sonraki yağışlar çok etkili. Dengeli ve afete dönmeyen yağışlarla muhtemelen rekoltemiz 2 milyon tonun biraz üzerinde gerçekleşir. Buğday üretimi geçen yıl 2 milyon 240 bin ton civarında oldu. Türkiye'nin buğday üretimi geçen yıl 21,5 milyon tona ulaşmıştı."

Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik ise İç Anadolu Bölgesi'nde geçen yıla göre yağışta yüzde 15 artış yaşandığını söyledi.

Yağışların çiftçileri sevindirmesine karşın ekinlerde sarı pas hastalığı ve anaç süne riskini artıracağını belirten Çevik, gerekli müdahalelerin yapılmaması durumunda verim kaybı yaşanacağının altını çizdi.

Kaynak: AA

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