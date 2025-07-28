Konya Havalimanı İçin Yeni Uçuş Hatları Talebi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Konya Havalimanı İçin Yeni Uçuş Hatları Talebi

28.07.2025 13:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MÜSİAD Konya, Pegasus CEO'su Güliz Öztürk ile görüşerek Konya'nın uçuş hatlarını değerlendirdi.

MÜSİAD Konya Şube Başkanı Osman Ulular ve yönetim kurulu üyeleri, Pegasus Hava Yolları Üst Yöneticisi (CEO) Güliz Öztürk'ü ziyaret ederek, "Konya Havalimanı ve Havayolu Ulaşımı Değerlendirme Raporu"nu takdim etti.

Ulular, ziyarette, Konya'nın ihracat potansiyeli, sanayi altyapısı ve büyüme hızıyla Türkiye'nin yeni üretim merkezlerinden biri haline geldiğini ifade etti.

Konya Organize Sanayi Bölgesi'nin Türkiye'nin en büyük OSB'lerinden biri olduğunu aktaran Ulular, "Konya'nın ihracat yaptığı ülkelere yönelik direkt uçuş hatlarının artırılması büyük önem taşıyor. Mevcut sınırlı sefer sayısı, hem dış ticaretimizi hem de turizm potansiyelimizi olumsuz etkiliyor." diye konuştu.

Irak, Rusya, Afrika ve Orta Doğu gibi stratejik pazarlara doğrudan uçuşların bulunmamasının ihracat verimliliğini düşürdüğünü ifade eden Ulular, bu durumun uluslararası rekabet gücünü de zayıflattığını dile getirdi.

Ulular, fuarlar, turizm ve iş seyahatlerinde artan talebe rağmen sefer sayısının yetersizliğinin ulaşım altyapısının etkinliğini düşürdüğünü belirterek, dış hat uçuşlarının mevsimsel olmasının da uluslararası erişimi sınırladığını söyledi.

Pegasus CEO'su Güliz Öztürk ile yapılan görüşmede, Konya'nın ticari ve lojistik ihtiyaçlarına uygun olarak yeni uçuş hatlarının değerlendirilmesi konusunda karşılıklı istişarelerde bulunuldu.

Ziyaretin ardından Ulular, önümüzdeki dönemde Konya'dan yeni uçuş hatlarıyla ilgili olumlu gelişmeleri paylaşmayı umduklarını ifade etti.

Kaynak: AA

Pegasus Hava Yolları, Konya Havalimanı, Havacılık, İhracat, Ekonomi, Pegasus, Ulaşım, Güncel, Turizm, konya, CEO, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya Havalimanı İçin Yeni Uçuş Hatları Talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İznik Gölü’nde bir dönem deniz otobüsünün yanaştığı iskele karada kaldı İznik Gölü'nde bir dönem deniz otobüsünün yanaştığı iskele karada kaldı
Karpuz tarlası sahibi karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu Karpuz tarlası sahibi karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu
Diyanet’te 270 bin dolarlık rüşvet iddiası Soruşturma başlatıldı Diyanet'te 270 bin dolarlık rüşvet iddiası! Soruşturma başlatıldı
Tüm zamanların sıcaklık rekorunun kırıldığı Silopi’de hayat durma noktasına geldi Tüm zamanların sıcaklık rekorunun kırıldığı Silopi'de hayat durma noktasına geldi
Kalkış yaptığı sırada lastiği patlayan dev yolcu uçağı alev aldı: 179 kişi tahliye edildi Kalkış yaptığı sırada lastiği patlayan dev yolcu uçağı alev aldı: 179 kişi tahliye edildi
Bursa’da alevler yeniden canlandı 1765 kişi tahliye edildi Bursa'da alevler yeniden canlandı! 1765 kişi tahliye edildi
Kırşehir’de sevgililerin öldürülüp nehre atıldığı vahşette belediye başkanı ve yardımcılarına dava Kırşehir'de sevgililerin öldürülüp nehre atıldığı vahşette belediye başkanı ve yardımcılarına dava
Dondurma iadesini kabul etmedi, pala ile saldırıya uğradı Dondurma iadesini kabul etmedi, pala ile saldırıya uğradı
Mersin’de anne ile kızı başlarından vurularak öldürüldü Mersin'de anne ile kızı başlarından vurularak öldürüldü
Dünyaca ünlü yıldız Golovin, Galatasaray forması giydi Dünyaca ünlü yıldız Golovin, Galatasaray forması giydi
Dilan Çıtak trafikte terör estirdi Polisin üzerine sürdü, ateş açılarak durduruldu Dilan Çıtak trafikte terör estirdi! Polisin üzerine sürdü, ateş açılarak durduruldu

12:48
Memurların zam talepleri belli oldu
Memurların zam talepleri belli oldu
12:47
Ormanlık alanda başına çöp poşeti geçirilip bantlanmış erkek cesedi bulundu
Ormanlık alanda başına çöp poşeti geçirilip bantlanmış erkek cesedi bulundu
11:39
DEM Partili Koçyiğit, sürecin isminden rahatsız: Şiddetle karşı çıkıyoruz
DEM Partili Koçyiğit, sürecin isminden rahatsız: Şiddetle karşı çıkıyoruz
11:21
Bursa yangınında benzin bidonuyla yakalanan şüpheli FETÖ’cü çıktı İşte ilk ifadesi
Bursa yangınında benzin bidonuyla yakalanan şüpheli FETÖ'cü çıktı! İşte ilk ifadesi
19:07
Halil Umut Meler’e kötü haber Küme düşebilir
Halil Umut Meler'e kötü haber! Küme düşebilir
18:57
Bakan Yerlikaya orman yangınlarının çıkış nedenlerini açıkladı: Eskimiş yatağını yakmaya çalışmış
Bakan Yerlikaya orman yangınlarının çıkış nedenlerini açıkladı: Eskimiş yatağını yakmaya çalışmış
18:40
Kislyak’tan flaş itiraf: Mourinho’nun beni istediğine inanmadım
Kislyak'tan flaş itiraf: Mourinho'nun beni istediğine inanmadım
18:36
Bakan Murat Kurum: Orman yangınlarında toplam 104 yapının ağır hasarlı ya da yıkık
Bakan Murat Kurum: Orman yangınlarında toplam 104 yapının ağır hasarlı ya da yıkık
18:20
Kılıçdaroğlu’nun sözleri yeniden gündemde ’Havadan müdahale etmiyor’ dedi, helikopter sesi duyuldu
Kılıçdaroğlu'nun sözleri yeniden gündemde! 'Havadan müdahale etmiyor' dedi, helikopter sesi duyuldu
17:43
İstanbul’da aşırı sıcaklara mola Yağış için tarih verildi
İstanbul'da aşırı sıcaklara mola! Yağış için tarih verildi
17:15
72 milyon euroluk yıldız, Trabzonspor’a önerildi
72 milyon euroluk yıldız, Trabzonspor'a önerildi
16:49
Almanya Galatasaray ile ilk maçına çıkan Sane’yi konuşuyor
Almanya Galatasaray ile ilk maçına çıkan Sane'yi konuşuyor
16:49
Fenomenin ’’İtfaiyeci makyajı’’ izleyenleri çileden çıkardı
Fenomenin ''İtfaiyeci makyajı'' izleyenleri çileden çıkardı
16:43
Dilan Çıtak trafikte terör estirdi Polisin üzerine sürdü, ateş açılarak durduruldu
Dilan Çıtak trafikte terör estirdi! Polisin üzerine sürdü, ateş açılarak durduruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2025 13:43:27. #7.11#
SON DAKİKA: Konya Havalimanı İçin Yeni Uçuş Hatları Talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.