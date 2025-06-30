Konya, İhracatta Zirveye Koşuyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçı firmasını açıkladığı listeye 12 firmayla giren Konya, ülkenin en fazla ihracat yapan 10. şehri oldu.

Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Mustafa Büyükeğen konuya ilişkin yazılı açıklamasında, geçen yıl listede 6 firmayla yer alan Konya'nın bu yıl sayıyı ikiye katladığına dikkati çekti.

Listede yer alan firmaları ve çalışanlarını tebrik ederek, başarılarının devamını dileyen Büyükeğen, Konya'nın Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyümeye devam ettiğinin altını çizdi.

Büyükeğen, ülkenin ihracat devleri arasında yer alan firmaların tüm olumsuzluklara rağmen gösterdikleri azimle örnek olduklarını belirterek, "Türkiye'nin önemli sanayi üretim merkezlerinden biri haline gelen Konya'mız, Türkiye'nin en fazla ihracat yapan 10. şehri konumunda. Şehrimizin ihracattaki gücü her geçen yıl artmaya devam ediyor. İlk 1000 ihracatçı firma listesindeki firmalarımız da bunun en önemli göstergelerinden biri. İhracatın şampiyonları arasında yer alan 12 firmamız başta olmak üzere, üreten, istihdam oluşturan ve ihracat yapan tüm firmalarımızı ve çalışanlarımızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

KSO, yeni ihracat pazarları için stratejiler geliştiriyor

Konya Sanayi Odası olarak, öncelikli hedeflerinin şehrin ihracatını artırmak olduğunu dile getiren Büyükeğen, şunları kaydetti:

"Şehir olarak 2024 yılında 186 ülkeye 3,5 milyar doları aşkın ihracat gerçekleştirerek, Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kırdık. Konyalı sanayicilerimizin ihracat odaklı çalışmalarının yanı sıra biz de Oda olarak ihracatı artırmaya yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Odamız bünyesindeki İhracat Destek Ofisimiz ile ihracatçılarımıza rehberlik hizmeti verirken, sektörlere yönelik yurt dışı fuarlara teknik inceleme gezileri ve ikili iş görüşmeleri düzenliyoruz. Firmalarımızın talepleri doğrultusunda bu tür çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. Tüm bu hizmetlerimiz ve sanayicilerimizin azimli çalışmaları ile Konya'mız ülkemizin Türkiye Yüzyılı hedeflerine en güçlü katkıyı veren şehirlerin başında yer alacak."