Konya Ilgın\'da Orman Yangını

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KONYA'nın Ilgın ilçesinde ormanlık alanda belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı.

Orman Bölge Müdürlüğü ile belediyelere ait itfaiye ekipleri alevleri kontrol almak için müdahalesini sürdürüyor.

Ilgın ilçesine bağlı Gökçeyurt ile Belekler Mahalleleri arasındaki ormanlık alanda belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden çevredekiler Orman Bölge Müdürlüğü'ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine adrese 10 arazöz ile belediyelere ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin rüzgarında etkisiyle hızla yayıldı. Ekiplerin, alevleri kontrol altına almak için müdahalesi sürüyor.

haber- Kamera: Mustafa TANIR KONYA DHA