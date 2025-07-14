Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar valilerinden 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar valilerinden 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

14.07.2025 20:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar valileri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar valileri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Konya Valisi İbrahim Akın mesajında, 15 Temmuz'da Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığına, anayasal düzenine ve milli iradeye kasteden darbe teşebbüsünün, milletin inancı ve kararlılığıyla bertaraf edildiğini hatırlattı.

Milletin asıl gücünün silahlarda değil, birlik ruhunda, inancında ve vatan sevdasında saklı olduğunu vurgulayan Akın, "15 Temmuz, Türk milletinin iradesine sahip çıktığı, devletine, bayrağına ve geleceğine sımsıkı sarıldığı bir dönüm noktasıdır. Şehitlerimizin fedakarlığı, gazilerimizin cesareti ve milletimizin direnişi, bu kutsal vatanın payidar kalacağının en açık göstergesidir. " ifadesini kullandı.

Karaman

Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli de mesajında 15 Temmuz'da milletin tanklara, uçaklara, silahlara karşı inancını, iradesini ve yüreğini ortaya koyduğunu belirtti.

O gece gösterilen direnişin, sadece bir darbe girişimini bertaraf etmekle kalmadığını, Türkiye'nin bağımsızlığına, demokrasisine ve istiklaline vurulmak istenen zincirleri paramparça ettiğine işaret eden Çiçekli, "15 Temmuz, yalnızca bir tarih değildir. Bir milletin yeniden ayağa kalkışının, iradesine sahip çıkışının ve istiklaline sımsıkı sarılışının sembolüdür." değerlendirmesini yaptı.

Aksaray

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu da mesajında, milli iradenin üstünde hiçbir güç tanımayan aziz milletin tanklara, tüfeklere ve hain kurşunlara göğsünü siper ederek bir destan yazdığını belirtti.

O gece sadece bir darbe girişiminin bastırılmadığını vurgulayan Kumbuzoğlu, şunları kaydetti:

"O gece, Türkiye kendi kaderini kendi tayin etme kararlılığını bütün dünyaya bir kez daha ilan etti. Mazlumun yanında olmayı şiar edinmiş, barışı ve adaleti dünyaya taşımış aziz milletimiz; tarih boyunca nice badirelerden geçmiş, nice imtihanlardan alnının akıyla çıkmıştır. 15 Temmuz, bu imtihanların en karanlık olanlarından biridir. Aksaray'ımızın yiğit evladı, Özel Harekat Daire Başkan Yardımcısıyken, 15 Temmuz'da şehit olan Önder Güzel başta olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum."

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, 15 Temmuz'un, sadece bir gecenin değil, asırlık bir iradenin, kararlılığın ve bağımsızlık aşkının adı olduğunu kaydetti.

O gece, demokrasiye, istiklal ve geleceğe kasteden bir kalkışmanın, milletin eşi benzeri görülmemiş direnişiyle bertaraf edildiğini, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin dönüm noktalarından biri olarak kayıtlara geçtiğini belirten Yiğitbaşı, şöyle devam etti:

"FETÖ terör örgütü tarafından tertiplenen bu karanlık girişim, aslında sadece yönetimi ele geçirme çabası değil, milli iradeyi yok sayma, milletin kaderine ipotek koyma girişimiydi. Ancak bu aziz millet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla tek yürek olmuş, sokaklarda, meydanlarda, köprülerde tanklara, namlulara, uçaklara karşı iman dolu göğsünü siper ederek, ülkesine ve iradesine sahip çıkmıştır. 15 Temmuz gecesi, Anadolu insanının kalbinde asırlardır taşıdığı istiklal şuuru tekrar alevlenmiş, selalarla yankılanan semalar, bir milletin yeniden dirilişine tanıklık etmiştir. O gece milletimiz, Çanakkale ruhunu, Sakarya azmini, Dumlupınar kararlılığını yeniden kuşanmış; 'bu hayasızca akın'a karşı vatanını canı pahasına savunmuştur. İşte bu asil duruşun adı, milli birliktir. 'Bağımsızlık karakterimdir' diyen bir milletin yeniden haykırışıdır."

Kaynak: AA

Demokrasi, 15 Temmuz, Politika, Aksaray, Karaman, Güncel, konya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar valilerinden 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mezarda bal mumundan yapılmış bebek ve bebeğe sarılı muska bulundu Mezarda bal mumundan yapılmış bebek ve bebeğe sarılı muska bulundu
2 çocuk annesi kadın eşinin 20’den fazla bıçak darbesiyle katledildiü 2 çocuk annesi kadın eşinin 20'den fazla bıçak darbesiyle katledildiü
2 yeğenini öldüren amca tutuklandı 2 yeğenini öldüren amca tutuklandı
Almanya Başbakanı Merz’den Gazze çıkışı: Kabul edilemez Almanya Başbakanı Merz'den Gazze çıkışı: Kabul edilemez
PSG bozguna uğradı Kulüpler Dünya Kupası şampiyonu Chelsea PSG bozguna uğradı! Kulüpler Dünya Kupası şampiyonu Chelsea
Deprem bölgesindeki alacakların taksit süreleri uzatıldı Deprem bölgesindeki alacakların taksit süreleri uzatıldı
4 üniversitede 14 fakülte ve enstitü kapatıldı 4 üniversitede 14 fakülte ve enstitü kapatıldı
Şile Belediyesi soruşturmasında Başkan Kabadayı ile birlikte 5 şüpheli tutuklandı Şile Belediyesi soruşturmasında Başkan Kabadayı ile birlikte 5 şüpheli tutuklandı
Hatalı park uyarısı yapılan sürücü ve yakınları polise saldırdı Hatalı park uyarısı yapılan sürücü ve yakınları polise saldırdı
Chelsea - PSG maçının sonunda ortalık karıştı Luis Enrique, yıldız futbolcuya vurdu Chelsea - PSG maçının sonunda ortalık karıştı! Luis Enrique, yıldız futbolcuya vurdu
Asgari ücrete ’çifte’ zam talebi AK Partili vekiller Kabine’ye iletti Asgari ücrete 'çifte' zam talebi! AK Partili vekiller Kabine'ye iletti

20:26
Kartalkaya faciasında yeni görüntüler Otel müdürü ardına bakmadan kaçmış
Kartalkaya faciasında yeni görüntüler! Otel müdürü ardına bakmadan kaçmış
20:12
15 Temmuz etkinliklerinde “Atatürk fotoğrafları yasaklandı“ iddiasına yalanlama
15 Temmuz etkinliklerinde "Atatürk fotoğrafları yasaklandı" iddiasına yalanlama
19:13
Tırın dorsesi otomobillerin üzerine düştü: 5 ölü, 1 yaralı
Tırın dorsesi otomobillerin üzerine düştü: 5 ölü, 1 yaralı
18:19
Trump, Putin’e 50 gün süre verdi: Anlaşma sağlanamazsa, Rusya’ya ağır yaptırımlar uygulayacağız
Trump, Putin'e 50 gün süre verdi: Anlaşma sağlanamazsa, Rusya'ya ağır yaptırımlar uygulayacağız
10:47
Jennifer Lopez, cesur sahne kıyafetiyle Madrid’i salladı
Jennifer Lopez, cesur sahne kıyafetiyle Madrid'i salladı
10:29
Trump, uyarılara rağmen sahneden inmedi Futbolcular ile kupayı kaldırdı
Trump, uyarılara rağmen sahneden inmedi; Futbolcular ile kupayı kaldırdı!
10:27
Kabine kulisleri kaynıyor Değişim için perşembe günü işaret edildi
Kabine kulisleri kaynıyor! Değişim için perşembe günü işaret edildi
10:22
Kuzey Kore’den düşmanlarına gözdağı 3 ülkeyi birden hedef aldı
Kuzey Kore'den düşmanlarına gözdağı! 3 ülkeyi birden hedef aldı
09:49
Turistlerin dövüldüğü işletmeden açıklama: Hesabı ödemediler, bayrağımıza küfür ettiler
Turistlerin dövüldüğü işletmeden açıklama: Hesabı ödemediler, bayrağımıza küfür ettiler
09:26
Borsa operasyonu Çok sayıda gözaltı kararı
Borsa operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı
09:16
Milyonluk dolandırıcılığın mağduru Ozan Doğulu sessizliğini bozdu
Milyonluk dolandırıcılığın mağduru Ozan Doğulu sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2025 21:03:11. #7.13#
SON DAKİKA: Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar valilerinden 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.