Koop-İş'ten Ücretsiz Eğitim Fırsatı

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(ANKARA) - Koop-İş, Kunduz eğitim platformu ile yaptığı işbirliği sayesinde sendika üyelerinin çocuklarının, platformun eğitim içeriklerine ücretsiz bir şekilde ulaşabileceğini duyurdu.

Koop-İş Sendikası, yaptığı yazılı açıklamada Kunduz eğitim platformu ile işbirliği yaparak sendika üyelerinin çocuklarına ücretsiz online eğitim imkanı sağladığını duyurdu. "Çocuklarımızın iyi bir eğitim görmesini sağlayarak ülkemizin geleceğine, demokrasisine, gelişimine katkıda bulunalım" ifadelerini kullanan Sendika, işbirliği sayesinde sendika üyesi çocuklarının, şu fırsatlardan yararlanabileceğini belirtti:

"400.000'den fazla çoktan seçmeli soruya, binlerce konu anlatım videosuna, 130 milyondan fazla çözülmüş soruya, 80 adet branş denemesine, en az bir adet Türkiye geneli deneme sınavına, online katılabilecekleri canlı derslere, 7/24 canlı soru çözüm desteğine, çocuklarımız uygulamaya istediği yerde ve zamanda ulaşabilecektir."