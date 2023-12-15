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Köpeğin saldırdığı genç kız son anda böyle kurtuldu - Son Dakika
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Köpeğin saldırdığı genç kız son anda böyle kurtuldu

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir genç kız, sokak köpeğinin saldırısına uğradı ancak kaçarak köpekten son anda kurtulmayı başardı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen anlar, genç kızın paniğe kapıldığı anları gözler önüne seriyor.

Köpeğin saldırdığı genç kız son anda böyle kurtuldu
15.12.2023 - 22:19,
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Köpeğin saldırdığı genç kız son anda böyle kurtuldu

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde sokak köpeğinin saldırdığı genç kız kaçarak köpekten son anda kurtuldu. Bu anlar saniye saniye görüntülendi.

İlçeye bağlı Meydan Mahallesi'nde, bir genç kız evden çıkıp bakkala gitmek istedi. Bu sırada etrafta bir çok köpek olduğu görüldü. Bir süre sonra genç kız köpeğin saldırısına uğradı. Kaçarak eve giren genç kız köpeğin saldırısından son anda kurtuldu. Genç kızın peşinden koşan köpekten korkup paniğe kapıldığı anlar güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

Kaynak: İHA
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Samandağ, Hatay, Son Dakika

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