Köpek Kulübesinde Uyuşturucu Ticareti: 22 Yıl Hapis İstemi

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, evinin damındaki köpek kulübesine sakladığı uyuşturucuyu satarken yakalanan sanık hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Esentepe Mahallesi'ndeki iki katlı müstakil evin damında uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle 18 Şubat'ta tutuklanan G.Y. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanık hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, polis ekiplerince adrese düzenlenen operasyonda, sanığın evinin damındaki köpek kulübesine gizlediği 65,57 gram sentetik uyuşturucuyu otomobille yanına gelen kişiye satarken yakalandığı belirtildi.

G.Y'nin üst aramasında da uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para, evinde de hassas teraziyle 1624 uyuşturucu hap ele geçirdiği aktarılan iddianamede, sanığın kişisel kullanımı aşacak miktardaki uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğu kaydedildi.

Telefon yazışmalarında da uyuşturucu ticaretine ilişkin şifreli konuşmalar yer alan G.Y'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.