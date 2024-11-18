Hatay'ın Samandağ ilçesinde yağmur suyu giderinde mahsur kalan köpek yavruları, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Deniz Mahallesi'ndeki yağmur suyu giderinde köpek yavrularının mahsur kaldığı ihbarı üzerine, bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, yağmur suyu giderinde mahsur kalan 5 yavru köpeği çıkardı.
Yavru köpekler, kurtarıldıktan sonra Hatay Büyükşehir Belediyesine ait barınağa bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Köpek Yavruları Giderden Kurtarıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?