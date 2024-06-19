Kopenhag'da Filistin Destekçisi Protestocular Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Kopenhag'da Filistin Destekçisi Protestocular Gözaltına Alındı

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da parlamento girişini kapatan Filistin destekçisi 27 protestocu, 'kamu düzenini ihlal' suçlamasıyla gözaltına alındı. Gösteriyi düzenleyen 'Filistin Meydanı Koalisyonu'nun sözcüsü, Danimarka'nın İsrail'e askeri yardımlarını protesto etmek amacıyla hareket ettiklerini belirtti.

19.06.2024 22:09
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Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da parlamento girişini kapatan Filistin destekçisi 27 protestocu, "kamu düzenini ihlal" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Danimarka polisi, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, protestocuların temsilcileriyle yapılan görüşmelerin sonuçlanmaması sonrası parlamentoya giriş merdivenlerini boşaltmayan 27 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Gösteriyi düzenleyen "Filistin Meydanı Koalisyonu"nun sözcüsü Birk Skjalholt, yerel medyaya yaptığı açıklamada, amaçlarının Danimarka'nın İsrail'e askeri yardımlarını protesto etmek olduğunu söyledi.

Hükümetle birçok yoldan temasa geçerek tepkilerini aktarmak istediklerini kaydeden Skjalholt, "Şimdi sesimizi daha da yükselterek buna karşı olanların sayısının çok olduğunu göstermeliyiz. Tek talebimiz İsrail ile silah ticaretinin tamamen durdurulması." diye konuştu.

Protesto, Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen'in, "ABD'nin talebi üzerine mart ayında İsrail'e F35 uçak yedek parçaları gönderildiği"ni doğrulamasının ardından başlamıştı.

Kopenhag Belediyesi geçen hafta, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerle bağlantılı şirketlerdeki yatırımlarını kesme kararı almıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kopenhag'da Filistin Destekçisi Protestocular Gözaltına Alındı - Son Dakika

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