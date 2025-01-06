Köprü Çöktü, Hafriyat Kamyonu Dereye Düştü

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, geçtiği köprü çöken hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 01 B 6557 plakalı hafriyat kamyonunun geçtiği Ekinci Mahallesi'ndeki köprü çöktü.
Çökme sonucu hafriyat kamyonu dereye düştü.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Bölgede trafik polislerince önlem alındı.
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