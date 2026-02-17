Köprüler Satılamaz: CHP İstanbul'da Eylem Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Köprüler Satılamaz: CHP İstanbul'da Eylem Düzenledi

17.02.2026 22:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP, köprülerin özelleştirilmesine karşı Ortaköy'de yürüyüş düzenledi. Yürüyüş yasaklandı.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: UMUT EMRE GÖKBULUT

(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Örgütü'nün "Köprüler halkındır, satılamaz" konulu eylemi için Ortaköy'den Arnavutköy'e yürüyüşü engellendi. İl Başkanı Özgür Çelik, "Her gün milletin sırtına yeni vergi yükleyen AK Parti iktidarı, yüzde 96 kar eden, altın yumurtlayan tavukları neden özelleştirmek istiyor, niçin satmak istiyor? Bu köprüleri satarak önümüzdeki seçimin yatırımını yapmak istiyorlar. Milletin malını yandaş şirketlere peşkeş çekmek istiyorlar. AK Parti iktidarı, parasını verdiği, tapusuyla satın aldığı evinde yurttaşlarımızı kiracı yapmak istiyor" dedi.

CHP İstanbul İl Örgütü tarafından bugün "Köprüler halkındır, satılamaz" sloganıyla eylem düzenlendi. Ortaköy'de Boğaziçi Köprüsü önünden başlayarak Arnavutköy'de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü önüne kadar sürmesi planlanan yürüyüş, İstanbul Valiliği tarafından dün yasaklanmıştı.

Ortaköy'de, aralarında CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, Parti Meclisi üyesi Baran Seyhan ile İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de olduğu yüzlerce kişi ablukaya alındı. Burada konuşan Çelik, köprülerin ve otoyolların 25 yıllık karının 15 milyar dolar olduğunu belirterek şunları söyledi:

"İstanbul'daki köprülerimiz, geçiş ücretlerinden toplanan paradan sadece yüzde 4 gider harcaması yapıyor. Bu ne demek, biliyor musunuz? İstanbul'daki köprülerin tüm gelirlerinin yüzde 96'sı devlete kar olarak kalıyor. Her gün milletin sırtına yeni vergi yükleyen AK Parti iktidarı, yüzde 96 kar eden, altın yumurtlayan tavukları neden özelleştirmek istiyor, niçin satmak istiyor? Yüzde 96 kar eden kamu varlıkları satarak seçim yatırımı yapmak istiyorlar. Bu köprüleri satarak önümüzdeki seçimin yatırımını yapmak istiyorlar. Milletin malını yandaş şirketlere peşkeş çekmek istiyorlar. Ne yapmak istiyor AK Parti iktidarı; parasını verdiği, tapusuyla satın aldığı evinde yurttaşlarımızı kiracı yapmak istiyor. Öyle sinsi bir planla bunu yapmışlar ki, 25 yıllığına köprülerin ve otoyolların kullanım hakkını alan şirket, maliyetin yüzde 20'sini öz kaynaklarından karşılayacak, yüzde 80'ini de yabancı ülkelerden kredi alabilecek. Yani Türkiye'yi yine yabancı ülkelere borçlandıracaklar. Anlaşmazlık durumu da olursa yetkili mahkemeler de İngiliz mahkemeleri olacak. Yarın iktidar değiştiğinde kamulaştırma yapacak olsa yeni gelen iktidar, İngiliz mahkemeleri yetkili ve onlarla muhatap olmak zorunda kalacak."

"Hep birlikte bu talana karşı çıkalım"

Bu durumda köprülerin parasını ödeyen insanların torunları da borçlanacak. Buradaki yurttaşlarımızın torunları, çocukları da borçlanacak. Önümüze engeller koyan güvenlik güçlerinin çocukları da borçlanacak, onlara o talimatları veren insanların çocukları da borçlanacak. AK Parti'ye oy veren, Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren, torunlarını seven, ülkesini seven yurttaşlarımıza soruyorum. Dedenizden size kalan, yüzde 96 kar eden işletmenizi çocuklarınıza mı bırakırsınız, yoksa yabancılara mı satarsınız? Eğer 'Çocuklarımıza bırakırız' diyorsanız hangi siyasi görüşten olursanız olun; gelin hep birlikte bu talana, bu yağmaya karşı çıkalım. Hep birlikte bu yağmayı, bu talan düzenini hep beraber durduralım. Çünkü bunun adı açık açık vatana ihanettir. Ülkesini seven, çocuklarının geleceğine sahip çıkan hiç kimsenin siyasi görüşü ne olursa olsun hiç kimsenin bu ihanete asla ortak olmaması gerekir. Hayatımızı daha da pahalılaştırmak için resmen çaba gösteriyorlar. Dedelerimizin vergileriyle yapılan eserlerin gelirini, çocuklarımızın geleceğini çalıyorlar. Bugünü kurtarmak için yarınımızı satmaya çalışıyorlar. Bu satışı durdurmak bizim gelecek nesillere olan borcumuzdur.

"Durduramazsak çocuklarımız hesap sorar"

Biz bugün bunu durduramazsak yarın bizim çocuklarımız bizden hesap sorar. Biz bunu durduramadığımız gibi bunları satmaya çalışanlardan onların çocukları hesap sorar. Buna göz yumanlardan onların çocukları hesap sorar. Biz dedelerimizin mirasını çarçur ettirmeyeceğiz. Çocuklarımıza bizi mahcup edecek işlere ortak olmayacağız. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Direneceğiz. Hani 'Size rağmen satacağız' diyorlar ya, biz de diyoruz ki yağma yok. İstanbul Boğazı'nı milli mücadelede bizim dedelerimiz savaşarak kazandılar. Bu köprüleri halkımız, atalarımız alın teriyle, vergileriyle yaptı. Biz varlıklarımızı 3-5 kuruş için küresel şirketlere peşkeş çekmenize asla izin vermeyeceğiz. Satılık köprü anlayışınız da kiralık aklınız da bize işlemez. Artık milletin iradesi ortada. Bu zihniyeti ilk seçimde hep birlikte göndereceğiz. Yağma devrini bitireceğiz. Parsel parsel satma devrini bitireceğiz. Milletin malını babasının malı gibi satma devrini bitireceğiz. Yabancılara, yandaşlara milli varlık pazarlayanlar kaybedecek. Milletin malını haraç mezat satmaya kalkanlar kaybedecek. Onlar aklını küreselcilere kiraya vermiş, meşruiyetini küresel güçlerden arıyorlar. Bizim bir farkımız var. Biz meşruiyetimizi halktan, Anadolu'dan, Türkiye'den, tarihimizden alıyoruz. Sattırmayacağız. Türkiye'yi bu talana teslim etmeyeceğiz. Halkın olanı halka bırakana kadar durmayacağız."

"Yapacağımız bütün eylemler engellenmeye çalışılıyor"

Çelik, Arnavutköy'deki konuşmasında da yürüyüşün engellendiğine dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Şu anda arkamızda ikinci köprü var. Arnavutköy'deyiz. İkinci köprüye yakın bir noktadayız. Anayasal hakkımızı kullanmamız engellendi. Anayasanın 34. maddesi çok açık ve nettir. Önceden izin almaksızın siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, sendikalar, dernekler ve yurttaşlarımız basın açıklaması yapabilirler. Anayasanın 34. maddesi çok açıkken Ortaköy'den buraya gelmemiz engellenmeye çalışıldı ve bize sürekli şu gerekçe gösterildi, 'Valilik tarafından izin verilmedi'. Biz siyasi partiler olarak bir basın açıklaması yapmak istediğimizde, bir etkinlik yapmak istediğimizde bu izne tabi değildir. Biz sadece bildirim yaparız. Valiliğin ve emniyetin görevi burada bizim güvenliğimizi sağlamaktır. Kanunlar bunu söylerken sürekli iki yıldır yaşadığımız bir şey var. Yapacağımız bütün basın açıklamaları, eylemler, etkinlikler engellenmeye çalışılıyor ancak vazgeçmeden arkadaşlarımızın büyük bir kısmı karadan yürüyerek, bir kısmı deniz yoluyla buraya geldiler."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, İstanbul, AK Parti, Ortaköy, kiracı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Köprüler Satılamaz: CHP İstanbul'da Eylem Düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gediz Nehri taştı su altında kalan ova dronla görüntülendi Gediz Nehri taştı; su altında kalan ova dronla görüntülendi
İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor
Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı
Haaretz: İsrailli firmalar, “araba istihbaratı“ teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor Haaretz: İsrailli firmalar, "araba istihbaratı" teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı
Mike Tyson yine maça çıkacak İşte rakibi Mike Tyson yine maça çıkacak! İşte rakibi
11 ayın sultanı Ramazan başlıyor İşte il il sahur ve iftar saatleri 11 ayın sultanı Ramazan başlıyor! İşte il il sahur ve iftar saatleri

22:36
İtalya’ya çok avantajlı gidiyoruz Galatasaray, Juventus’u Ali Sami Yen cehenneminden çıkarmadı
İtalya'ya çok avantajlı gidiyoruz! Galatasaray, Juventus'u Ali Sami Yen cehenneminden çıkarmadı
21:31
Okan Buruk çılgına döndü Galatasaray’dan kırmızı kart itirazı
Okan Buruk çılgına döndü! Galatasaray'dan kırmızı kart itirazı
21:23
Asgari ücretli ve memura ikinci maaş geliyor Detaylar belli oldu
Asgari ücretli ve memura ikinci maaş geliyor! Detaylar belli oldu
21:14
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Edis’ten ilk açıklama
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Edis'ten ilk açıklama
20:46
Erzurum’da mezarlıkta poşete sarılı cenin bulundu
Erzurum'da mezarlıkta poşete sarılı cenin bulundu
20:00
Müzakereler bitti, açıklamalar da tehditler de peş peşe geldi
Müzakereler bitti, açıklamalar da tehditler de peş peşe geldi
19:48
ABD, Doğu Pasifik ve Karayipler’de üç tekneyi vurdu: 11 ölü
ABD, Doğu Pasifik ve Karayipler'de üç tekneyi vurdu: 11 ölü
19:38
Şeyma Subaşı ile Brezilyalı sevgilisi bir kez daha ayrıldı
Şeyma Subaşı ile Brezilyalı sevgilisi bir kez daha ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 22:45:39. #7.11#
SON DAKİKA: Köprüler Satılamaz: CHP İstanbul'da Eylem Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.