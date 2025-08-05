Kopya Düzenekli Ehliyet Sınavı Operasyonu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girmeye çalışan şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, V.B'nin ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girmeye çalıştığını tespit etti.
Fark edildiğini anlayan şüpheli kaçmaya çalıştığı sırada ekiplerce yakalandı.
Şüpheli gözaltına alındı.
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