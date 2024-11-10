Kore Gazisi Şerafettin Baran, Anıtkabir\'i ziyaret etti

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Kore Gazisi Şerafettin Baran, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86'ncı yılı dolayısıyla Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

Çankaya Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 94 yaşındaki Baran'ı, belediye sağlık ekipleri ambulansla evinden alarak Anıtkabir'e götürdü.

Gazi Baran, Anıtkabir ziyareti sırasında büyük ilgiyle karşılaştığı vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

"Atatürk ebedi unutulmaz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Baran, bugünlerin Atatürk'e borçlu olunduğunu, Atatürk'ün memleket için çalıştığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ülkenin dört bir yanını düşman sarmışken onun sayesinde kurtulduk. Dedelerimiz o savaşlarda şehit düştü. Bizler görmedik ama sonuçlarını yaşadık. Memleketimiz yoksuldu, şimdiki gibi değildi. Ayağımıza giymeye ayakkabı bulamıyorduk. O devirler onun sayesinde geçti. Atatürk ebedi unutulmaz."