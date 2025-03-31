Körfez'de Gökkuşağı Görsel Şöleni

Körfez'de gökkuşağı şöleni

KOCAELİ - Kocaeli'de yağmurun ardından gökkuşağı belirdi. Körfez'de seyreden gemilerle birlikte ortaya çıkan manzara, görsel bir şölen sundu.

Kentte etkili olan yağmurun ardından güneşin açmasıyla birlikte gökyüzünde gökkuşağı oluştu. Özellikle İzmit Körfezi üzerinde net şekilde görülen gökkuşağı, denizde seyreden gemilerle birlikte kartpostallık görüntüler oluşturdu. Körfez manzarasıyla bütünleşen bu doğa olayı, sahil boyunca yürüyüş yapan vatandaşların dikkatini çekti. Bazı vatandaşlar bu anları ölümsüzleştirmek için cep telefonlarıyla gökkuşağını kaydetti.