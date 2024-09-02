Körfez'de Tabanca Kazası: Ağabeyi Vuran Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Körfez'de Tabanca Kazası: Ağabeyi Vuran Kişi Gözaltına Alındı

Körfez\'de Tabanca Kazası: Ağabeyi Vuran Kişi Gözaltına Alındı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Hakan M. yeni aldığı tabancayı gösterirken ağabeyi Abdullah M.'yi kazara vurarak yaraladı. Olay, otomobilde gerçekleşti ve Abdullah M. hastaneye kaldırıldı. Hakan M. gözaltına alındı.

02.09.2024 15:19
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KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde Hakan M. (35), yeni aldığı tabancasını gösterirken kazara ağabeyi Abdullah M.'yi (38) kalçasından vurarak yaraladı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Körfez ilçesi Hereke Mahallesi'nde meydana geldi. Hakan M., otomobilde ağabeyi Abdullah M.'ye yeni aldığı tabancasını göstermek istedi. Bu sırada tabanca ateş aldı. Tabancadan çıkan mermi Abdullah M.'nin kalçasına isabet etti. Hakan M., durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verip, otomobili hastaneye doğru sürdü. Yolda ambulansa alınan Abdullah M., Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hakan M. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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