Körfezray Metro Projesi'nde Çalışmalar Devam Ediyor - Son Dakika
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Körfezray Metro Projesi'nde Çalışmalar Devam Ediyor

Körfezray Metro Projesi\'nde Çalışmalar Devam Ediyor
13.06.2025 10:51
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Kocaeli'de Körfezray Metro Projesi kapsamında 5 istasyonda çalışmalar hızla sürüyor. Proje 2028'de tamamlanacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde başlatılan Körfezray Metro Projesi'nin İzmit ilçesindeki 5 istasyonda çalışmalar devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Seka Devlet Hastanesi, Kuruçeşme, Sekapark, Milli İrade Meydanı ve Otogar istasyonlarında çalışmalar tüm hızıyla sürdürülüyor.

Seka Devlet Hastanesi çevresinde fore kazık çalışmaları tamamlandı. Hafriyat çalışmalarının devam ettiği istasyon sahasında segment üretim fabrikasının dış cephe kaplamalarında sona gelindi.

Yer altında tünel açmak için kullanılacak makine parçalarının montajına başlandı.

Kuruçeşme istasyonunda saha kapaması tamamlanırken, alan içerisindeki ağaçların taşıma işleri, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yapılıyor.

Saha kapama çalışmaları tamamlanan Sekapark istasyonu alanında 12 arkeolojik sondaj kuyusu açıldı. Açılan kuyular neticesinde hazırlanan rapor ilgili kuruma sunuldu.

Saha kapama çalışması yapılan Milli İrade Meydanı istasyonunun bulunduğu Anıtpark'ta bulunan bina taşındı. Alandaki reklam panoları ve ağaç gibi donatıların deplase çalışmaları yapılıyor.

Otogar istasyonunda ise çalışma sahası kısmi olarak kapatılırken, tam kapamanın yapılabilmesi için alternatif yollarının yapımının tamamlanması bekleniyor. Saha içerisindeki ağaçların taşıma işlemleri de devam ediyor.

"Yılda 101 milyon yolcunun taşınması hedefleniyor"

Kocaeli'de yaşayanların güvenli, rahat ve daha konforlu seyahat etmeleri amacıyla hayata geçirilecek projede saha çalışmaları sürüyor.

Faaliyete geçtiğinde metro hattında günde 300 bin yolcunun, ilerleyen zamanlarda da günlük 500 bin yolcunun taşınması hedefleniyor. 1,8 milyar dolar hat, 400 milyon dolar araç yatırımı olmak üzere toplam 2,2 milyar dolar yatırım bütçesi bulunan proje, Kocaeli'de tek seferde hayata geçirilecek en büyük yatırım olma özelliğini taşıyor.

Körfezray Metro Hattı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Ulaşım Master Planı'nda da yer alıyor.

Kocaeli Kuzey Hafif Raylı Sistem Hattı'nın ilk aşamasında yapılacak 26,85 kilometrelik raylı sistem hattı ile 18 istasyonun, ulaşım konforunu beraberinde getirmesi bekleniyor. Buna göre Kocaeli'nin doğu-batı aksında başlangıçta günlük yaklaşık 300 bin, yılda ise 101 milyon yolcunun taşınması hedefleniyor.

İşletmeye 2028 yılında açılması planlanan metro hattının birinci etabı, Tüpraş- Petkim Kavşağı'ndan başlayıp İzmit Doğu İstasyonu'na kadar devam edecek.

Kaynak: AA

ulaştırma ve altyapı bakanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, kocaeli, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

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